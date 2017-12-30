Правоохоронці назвали кількість людей у захопленій "Укрпошті" у Харкові
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. У будівлі, де невідомий забарикадувався у відділенні "Укрпошти", перебувають, за попередніми даними, семеро дорослих і двоє дітей. Про це УНН повідомили у поліції.
Раніше сьогодні невідомий у Харкові захопив відділення "Укрпошти".
За даними поліції, про подію оператору "102" повідомив чоловік, дружина якого працює у даному закладі. Зараз інформація перевіряється працівниками поліції.
Повідомлення про те, що до відділення "Укрпошти", розташованого на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло до поліції 30 грудня близько 14:40.