Правоохранители назвали количество людей в захваченной "Укрпочте" в Харькове

Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

По данным полиции, о происшествии оператору "102" сообщил мужчина, жена которого работает в данном учреждении. Сейчас информация проверяется работниками полиции.

Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.