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Правоохоронці на Рівненщині під час обшуку вилучили понад 110 кг каміння бурштину

Київ • УНН

 • 10404 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Під час обшуку одного із домогосподарств на території с. Обарів Рівненського району правоохоронцями було виявлено та вилучено каміння бурштину-сирцю масою 113 кг. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.

Правоохоронці на Рівненщині під час обшуку вилучили понад 110 кг каміння бурштину

Як повідомили у прес-службі, зазначені слідчі дії проведено у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 198 КК України (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом).

Нині вартість вилученого каміння бурштину встановлюється.

У прес-службі також відзначили, що Рівненською місцевою прокуратурою спільно з іншими правоохоронними органами проводяться необхідні слідчі з метою документування протиправної діяльності осіб, пов’язаної із незаконним видобутком та переміщенням бурштину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підпільні цехи з обробки бурштину виявили на Волині

Довідково: санкція статті передбачає відповідальність у вигляді арешту строком до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

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