Правоохранители в Ровенской области при обыске изъяли более 110 кг камней янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Во время обыска одного из домохозяйств на территории с. Обарив Ровенского района правоохранителями было обнаружено и изъято камни янтаря-сырца массой 113 кг. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Как сообщили в пресс-службе, указанные следственные действия проведены в рамках уголовного производства, начатого по ст. 198 УК Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем).
Сейчас стоимость изъятых камней янтаря устанавливается.
В пресс-службе также отметили, что Ровенской местной прокуратурой совместно с другими правоохранительными органами проводятся необходимые следственные децствия с целью документирования противоправной деятельности лиц, связанной с незаконной добычей и перемещением янтаря.
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Справка: санкция статьи предусматривает ответственность в виде ареста сроком до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.