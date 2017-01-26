Правоохоронці на Прикарпатті затримали чоловіка, який обікрав ювелірний магазин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Снятині працівники поліції охорони затримали зловмисника, який викрав з ювелірного магазину золоті прикраси на 73 тисячі гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Івано-Франківській області.
На головний пульт центрального спостереження поліції охорони Івано-Франківської області 25 січня о 23.09 год. поступило повідомлення про спрацювання сигналізації з ювелірного магазину в місті Снятин.
Прибувши на об’єкт, правоохоронці виявили пошкодження дверей магазину та сліди проникнення. Окрім того, поліцейські затримали невідомого, який намагався втекти.
Слідчо-оперативна група задокументувала факт крадіжки з проникненням, вилучила викрадені вироби із золота та срібла та знаряддя з допомогою яких зловмисник, вирізавши пластик на дверях, проник до приміщення. Зокрема, виявлено та вилучено ніж, рукавички, плоскогубці та пакет з викраденим товаром з магазину одягу. Загальна вартість викрадених ювелірних виробів склала 73 тисячі гривень.
Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка з проникненням в житло, інше приміщення) Кримінального кодексу України.