Правоохранители на Прикарпатье задержали мужчину, который обворовал ювелирный магазин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Снятине работники полиции охраны задержали злоумышленника, который похитил из ювелирного магазина золотые украшения на 73 тыс. гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Ивано-Франковской области.
На главный пульт центрального наблюдения полиции охраны Ивано-Франковской области 25 января в 23.09 ч. поступило сообщение о срабатывании сигнализации ювелирного магазина в городе Снятин.
Прибыв на объект, правоохранители обнаружили повреждения дверей магазина и следы проникновения. Кроме того, полицейские задержали неизвестного, который пытался скрыться.
Следственно-оперативная группа задокументировала факт кражи с проникновением, изъяла похищенные изделия из золота и серебра и орудия при помощи которых злоумышленник, вырезав пластик на дверях, проник в помещение. В частности, обнаружено и изъято нож, перчатки, плоскогубцы и пакет с похищенным товаром из магазина одежды. Общая стоимость похищенных ювелирных изделий составила 73 тыс. гривен.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража с проникновением в жилье, другое помещение) Уголовного кодекса Украины.