Правоохоронці Хмельниччини вилучили синтетичних наркотиків на 500 тис.грн

Це найбільша партія синтетичних наркотиків, вилучених хмельницькими поліцейськими з початку року. Їх вартість на “чорному ринку” складає близько 500тис.грн.

“Працівники Південно-Західного відділення поліції в Хмельницькому поблизу готелю „Поділля“ затримали 45-річного жителя Івано-Франківської області. Під час огляду особистих речей чоловіка в пакеті, який був при ньому, працівники поліції виявили значну кількість синтетичних наркотиків”, -повідомили у поліції.

За інформацією правоохоронців, результати проведеної в Хмельницькому Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України експертизи, показали, що вилучена речовина є синтетичним наркотиком амфетаміном вагою майже 1,5 кг.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.307 “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах” Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. На період досудового розслідування суд обрав чоловікові міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням походження та призначення вилучених наркотиків.

Нагадаємо, 25 квітня правоохоронці на Дніпропетровщині затримали чоловіка який зберігав вдома арсенал зброї та наркотики.