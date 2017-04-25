Правоохранители Хмельницкой обл. изъяли синтетических наркотиков на 500 тыс.грн

Это самая крупная партия синтетических наркотиков, изъятых хмельницкими полицейскими с начала года. Их стоимость на “черном рынке” составляет около 500тис.грн.

“Работники Юго-Западного отделения полиции в Хмельницком возле гостиницы” Подолье “задержали 45-летнего жителя Ивано-Франковской обл. При осмотре личных вещей мужчины в пакете, который был при нем, работники полиции обнаружили значительное количество синтетических наркотиков ”, -сообщила в полиции.

По информации правоохранителей, результаты проведенной в Хмельницком Научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины экспертизы, показали, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком амфетамином весом около 1,5 кг.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.307 “Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах” Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. На период досудебного расследования суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас правоохранители работают над установлением происхождения и назначения изъятых наркотиков.

Напомним, 25 апреля правоохранители в Днепропетровской задержали мужчину, который хранил дома арсенал оружия и наркотики.