Правоохоронці з Хмельниччини відправились в АТО
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні 30 правоохоронців роти спеціального призначення "Богдан" з Хмельниччини відправились на схід України у зону АТО, передає кореспондент УНН.
Це вже 81 ротація. Бійці-правоохоронці замінять своїх колег, які вже два місяці поспіль несуть службу у Донецькій і Луганській областях.
Правоохоронців проводжали родичі, друзі, святий отець, колеги і керівництво ГУ НПУ у Хмельницькій області.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, внаслідок штурму бойовиками авдіївської промзони загинули троє українських військових, одного поранено.