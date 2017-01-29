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Правоохоронці з Хмельниччини відправились в АТО

Правоохоронці з Хмельниччини відправились в АТО

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні 30 правоохоронців роти спеціального призначення "Богдан" з Хмельниччини відправились на схід України у зону АТО, передає кореспондент УНН.

Це вже 81 ротація. Бійці-правоохоронці замінять своїх колег, які вже два місяці поспіль несуть службу у Донецькій і Луганській областях.

Правоохоронців проводжали родичі, друзі, святий отець, колеги і керівництво ГУ НПУ у Хмельницькій області.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, внаслідок штурму бойовиками авдіївської промзони загинули троє українських військових, одного поранено.

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