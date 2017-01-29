Правоохранители с Хмельницкой области отправились в АТО

Это уже 81 ротация. Бойцы-правоохранители заменят своих коллег, которые уже два месяца подряд несут службу в Донецкой и Луганской областях.

Правоохранителей провожали родственники, друзья, святой отец, коллеги и руководство ГУ НПУ в Хмельницкой области.

Напомним, как сообщал УНН, в результате штурма боевиками Авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен .