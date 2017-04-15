Правоохоронці Хмельниччини отримали повідомлення про замінування

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Пізно ввечері 15 квітня, 23.30 год. у м.Старокостянтинів невідомий зателефонував до поліції та повідомив, що п’ятиповерховий будинок по вул.Проспект Миру у Старокостянтинові замінований. Про це кореспонденту УНН повідомили у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.