Правоохоронці Хмельниччини отримали повідомлення про замінування
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Пізно ввечері 15 квітня, 23.30 год. у м.Старокостянтинів невідомий зателефонував до поліції та повідомив, що п’ятиповерховий будинок по вул.Проспект Миру у Старокостянтинові замінований. Про це кореспонденту УНН повідомили у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
“Після повідомлення незнайомець одразу кинув слухавку,” — зазначили правоохоронці.
Наразі на місце події виїхала слідчо-оперативна група Старокостянтинівського відділу поліції та вибухотехніки.
“Паралельно вживаються заходи щодо евакуації мешканців та обстеження будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів,”- додали в облполіції.
Нагадаємо, 10 квітня, у Хмельницькому в приміщенні кінотеатру шукали вибухівку.