Правоохранители Хмельницкой области получили сообщение о заминировании

"После сообщения незнакомец сразу бросил трубку", - отметили правоохранители.

Сейчас на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Староконстантиновского отдела полиции и взрывотехники.

"Параллельно принимаются меры по эвакуации жителей и обследование здания на наличие взрывоопасных предметов", - добавили в облполиции.

Напомним, 10 апреля, в Хмельницком в помещении кинотеатра искали взрывчатку.