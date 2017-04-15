Правоохранители Хмельницкой области получили сообщение о заминировании
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Поздно вечером 15 апреля, 23.30 ч. в г.Староконстантинов неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что пятиэтажный дом по вул.Проспект Мира в Староконстантинове заминирован. Об этом корреспонденту сообщили в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
"После сообщения незнакомец сразу бросил трубку", - отметили правоохранители.
Сейчас на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Староконстантиновского отдела полиции и взрывотехники.
"Параллельно принимаются меры по эвакуации жителей и обследование здания на наличие взрывоопасных предметов", - добавили в облполиции.
Напомним, 10 апреля, в Хмельницком в помещении кинотеатра искали взрывчатку.