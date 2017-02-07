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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Правоохоронці евакуювали 500 людей через "замінування" Харківської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Інформація про замінування двох об’єктів у Харкові виявилась хибною, правоохоронці не виявили жодних вибухових предметів. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

Правоохоронці евакуювали 500 людей через "замінування" Харківської ОДА

“З ХОДА правоохоронці евакуювали 500 громадян, оглянули територію площею 9650 кв. метрів. З будівлі на Маршала Бажанова було евакуйовано 17 громадян та оглянуто 550 кв. метрів території”, — повідомили правоохоронці.

Правоохоронці встановлюють особу, яка зробила хибне повідомлення про замінування.

Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, о 9:25 на телефон 102 надійшло повідомлення про замінування Харківської облдержадміністрації, о 9:40 — про начебто закладену вибухівку у двоповерховій будівлі на вулиці Маршала Бажанова 21/23.

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