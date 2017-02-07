Правоохранители эвакуировали 500 человек из-за "заминирования" Харьковской ОГА

"Из ХОГА правоохранители эвакуировали 500 граждан, осмотрели территорию площадью 9650 кв. метров. Из здания на Маршала Бажанова были эвакуированы 17 граждан и осмотрено 550 кв. метров территории", - сообщили правоохранители.

Правоохранители устанавливают личность человека, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня, 7 февраля, в 9:25 на телефон "102" поступило сообщение о заминировании облгосадминистрации, в 9:40 - о якобы заложенной взрывчатке в двухэтажном здании на улице Маршала Бажанова 21/23.