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Правоохоронці допитали 150 осіб і провели 44 експертизи у справі О.Пугачова у Дніпрі

Правоохоронці допитали 150 осіб і провели 44 експертизи у справі О.Пугачова у Дніпрі

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 25 січня. УНН. Доказів вини підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі Олександра Пугачова достатньо. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники Дніпропетровської обласної прокуратури.

Слідчім управлінням ГУ НП Дніпропетровської області завершено досудове розслідування по справі Пугачова. Правоохоронці допитали 150 осіб та провели 44 експертизи. Слідчі прокуратури вважають, що доказів достатньо для надання покарання. Свою провину підозрюваний не визнає, зі слідчими не співпрацює.

Перше засідання відбудеться у Центральному районному суді 27 січня. Підозрюваного судитимуть за п'ятьма статтями. Справу розглядатиме суд присяжних. О.Пугачова можуть ув'язнити на 10-15 років, або ж довічно. Суд у справі О.Пугачова буде відкритим.

Як повідомляв УНН, справу О.Пугачова, який застрелив двох поліцейських у Дніпрі, передали до суду. Відкриті кримінальні провадження за ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 ККУ, а також кримінальне провадження за фактом убивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі, за якими письмове повідомлення про підозру вручене О.Пугачову, направлені до суду.

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авта, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

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