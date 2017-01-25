Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы по делу А.Пугачева в Днепре

Следственное управление ГУ НП Днепропетровской области завершило досудебное расследование по делу А.Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для предоставления наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.

Первое заседание состоится в Центральном районном суде 27 января. Подозреваемого будут судить по пяти статьям. Дело будет рассматривать суд присяжных. А.Пугачева могут посадить на 10-15 лет, или пожизненно. Суд по делу А.Пугачева будет открытым.

Как сообщал УНН, дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд. Открыты уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено А.Пугачеву, направлены в суд.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель автомобиля, который остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в милиционеров. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.