Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы по делу А.Пугачева в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 25 января. УНН. Доказательств вины подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре Александра Пугачева достаточно. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники Днепропетровской областной прокуратуры.
Следственное управление ГУ НП Днепропетровской области завершило досудебное расследование по делу А.Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для предоставления наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.
Первое заседание состоится в Центральном районном суде 27 января. Подозреваемого будут судить по пяти статьям. Дело будет рассматривать суд присяжных. А.Пугачева могут посадить на 10-15 лет, или пожизненно. Суд по делу А.Пугачева будет открытым.
Как сообщал УНН, дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд. Открыты уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено А.Пугачеву, направлены в суд.
Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель автомобиля, который остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в милиционеров. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.
Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".
Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.