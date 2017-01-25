Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы по делу А.Пугачева в Днепре

ukru
15:33 • 91328 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 104979 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 104635 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 128525 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 111479 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119297 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129856 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140111 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144474 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132344 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 111334 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 122086 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 104092 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 100870 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 63068 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 91328 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 63068 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 100870 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 128525 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 164676 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135232 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143551 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148568 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147201 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150681 просмотра
Актуальное
Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы по делу А.Пугачева в Днепре

Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы по делу А.Пугачева в Днепре

Киев • УНН

 • 7460 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 25 января. УНН. Доказательств вины подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре Александра Пугачева достаточно. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники Днепропетровской областной прокуратуры.

Следственное управление ГУ НП Днепропетровской области завершило досудебное расследование по делу А.Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для предоставления наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.

Первое заседание состоится в Центральном районном суде 27 января. Подозреваемого будут судить по пяти статьям. Дело будет рассматривать суд присяжных. А.Пугачева могут посадить на 10-15 лет, или пожизненно. Суд по делу А.Пугачева будет открытым.

Как сообщал УНН, дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд. Открыты уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено А.Пугачеву, направлены в суд.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель автомобиля, который остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в милиционеров. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы