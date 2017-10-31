Правоохоронці більше 5 годин шукають вибухівку біля будинку сина Авакова
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Більше п’яти годин правоохоронці шукають вибухівку біля будинку, одна з квартир якого належить Олександру Авакову, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, правоохоронці досі утримуються від коментарів.
Також відзначимо, що поки поліція шукає вибухівку, – оперативники провели обшук у квартирі сина глави МВС Арсена Авакова.
Наразі відомо, що співробітники НАБУ вийшли з будинку, де знаходиться квартира Авакова молодшого, близько 17.00.
Проте пошуки вибухонебезпечних предметів продовжуються.
Кордон поліції, рятувальники, карета швидкої допомоги – на місці.
Нагадаємо, у Харковій близько 12.30 невідомі замінували будівлю на Мироносицькій 22, де детективи НАБУ проводять обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.