Правоохранители больше 5 часов ищут взрывчатку возле дома сына Авакова

По словам корреспондента, правоохранители до сих пор воздерживаются от комментариев.

Также отметим, что пока полиция ищет взрывчатку, - оперативники провели обыск в квартире сына главы МВД Арсена Авакова.

Известно, что сотрудники НАБУ вышли из дома, где находится квартира Авакова младшего, около 17.00.

Однако поиски взрывоопасных предметов продолжаются.

Кордон полиции, спасатели, карета скорой помощи - на месте.

Напомним, в Харькове около 12.30 неизвестные заминировали здание на Мироносицкой 22, где детективы НАБУ проводят обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.