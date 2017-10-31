Правоохранители больше 5 часов ищут взрывчатку возле дома сына Авакова

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30056 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96064 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149469 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113754 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114804 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111507 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103534 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106831 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103379 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151914 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Правоохранители больше 5 часов ищут взрывчатку возле дома сына Авакова

Правоохранители больше 5 часов ищут взрывчатку возле дома сына Авакова

Киев  •  УНН

 • 10117 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 31 октября. УНН. Более пяти часов правоохранители ищут взрывчатку возле дома, одна из квартир которого принадлежит Александру Авакову, передает корреспондент УНН.

По словам корреспондента, правоохранители до сих пор воздерживаются от комментариев.

Также отметим, что пока полиция ищет взрывчатку, - оперативники провели обыск в квартире сына главы МВД Арсена Авакова.

Известно, что сотрудники НАБУ вышли из дома, где находится квартира Авакова младшего, около 17.00.

Однако поиски взрывоопасных предметов продолжаются.

Кордон полиции, спасатели, карета скорой помощи - на месте.

Напомним, в Харькове около 12.30 неизвестные заминировали здание на Мироносицкой 22, где детективы НАБУ проводят обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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