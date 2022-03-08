Право на життя: чи здобуде економічний прагматизм перемогу над совістю?

КИЇВ. 8 березня. УНН. Член “Економічного дискусійного клубу”, міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук обурений цинізмом окремих представників всесвітньовідомих компаній, які відмовляються від виконання санкцій та наживаються на торгівлі з Росією, тим самим фінансуючи війну в Україні. УНН наводить текст статті експерта.

Пити каву в теплому офісі, у вікна якого не летять крилаті ракети, і розмірковувати над тим: згортати свій прибутковий бізнес на території країни агресора, виконувати міжнародні санкції чи ні - це просто, а головне абсолютно безпечно. Напевне саме так думає власник мережі магазинів одягу “Uniqlo” Тадасі Янаі - мультимільярдер та найбагатша людина Японії.

Обґрунтовуючи свою заяву про те що його компанія “Fast Retailing” не збирається припиняти свою діяльність в росії він (за інформацією “Bloomberg News”, з посиланням на “Nikkei”) заявив, що «одяг є важливим елементом повсякденного життя», а також що «росіяни також мають право на життя». Цинізм таких заяв навіть не потребує коментарів… Про те, що українці мають право (!) на те щоб їх не вбивали російські танки та літаки (виготовлені також і за кошти у вигляді податків перераховані його компанією до бюджету РФ) мільярдер скоріше за все навіть не замислюється. Скоріше за все він думає лише про те, що зможе заробити ще більше грошей в зв’язку з тим що соціально відповідальні світові компанії, наприклад такі як іспанський рітейлер “Inditex SA” (502 магазина в Росії, з них 86 це “Zara”), що виконують міжнародні санкції, закриють свої виробничі та торговельний об’єкти та підуть з ринку РФ. Ще більшим цинізмом є заява його компанії “Fast Retailing” про те що вона пожертвує 10 мільйонів доларів та 200 тисяч предметів одягу Верховному Комісару ООН у справах біженців для підтримки біженців з України які рятуються від російської агресії. Напевне на складах компанії накопичилось багато залишків та нерозпроданого непотребу і вона вирішила позбутись його таким чином. Впевнений що таку пропозицію потрібно направити за всім відомою адресою разом з «російським кораблем». А щодо величини матеріальної «благодійності» в 10 мільйонів доларів повідомити цю компанію та її власника мільярдера - що це рівно стільки ж, скільки перерахувала на підтримку ЗСУ лише одна справжня Людина - актор Леонардо Ді Капріо!

Іноземним політикам та бізнесменам потрібно пам’ятати лише про одне - закриваючи очі на злочини росії та підтримуючи її економіку ви наживаєтесь на крові та смерті невинних мирних людей. І ця кров навічно буде на ваших руках та руках ваших нащадків. Цей заклик потрібно сьогодні адресувати: - і нашим німецьким партнерам, які з одного боку висловлюють нам свою підтримку, а з іншого канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає із різкою критикою ідеї припинення постачання російської нафти та газу найближчим часом; - і французьким колегам, чий Президент Еммануель Макрон виступаючи в ролі активного перемовника з керівником країни окупанта, одночасно з цим, за інформацією газети “Le Figaro”, на зустрічі з генеральними директорами та власниками найбільших французьких компаній, що працюють на російському ринку, закликає їх не покидати Росію поспіхом і в жодному разі не робити цього не порадившись із урядом (тепер зрозуміло чому зберігає мовчання французька компанія “Renault” щодо припинення своєї діяльності на території РФ, як це зробили провідні світові автовиробники - тим більше що уряд Франції є найбільшим акціонером компанії = 15.01%);

- і американським союзникам, які на найвищому рівні надають надважливу підтримку Українській Державі, а їхні фінансові гіганти з Уолл-Стріт такі як “JPMorgan” і “Goldman Sachs” в цей момент не втрачають можливості отримати вигоду з російського вторгнення в Україну та розбагатіти скуповуючи російські облігації, одночасно рекомендуючи інвесторам скористатися ситуацією і збільшити вкладення у боргові зобов'язання, пов'язані з Росією. На рівні всієї Країни ми дуже вдячні абсолютно всім нашим партнерам за ту допомогу яку вони зараз нам надають та безпрецедентні санкції. Але, одночасно просимо їх у цей доленосний історичний момент відкинути власний економічний прагматизм та підрахунок можливих фінансових втрат. Запам’ятайте - ніякі бізнес-інтереси не можуть бути важливіші ніж життя навіть однієї людини. Тим більше якщо мова йде про життя цілого Народу великої європейської Країни!