Право на жизнь: одержит ли экономический прагматизм победу над совестью?

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15 марта, 19:03 • 75009 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117892 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111551 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106183 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91756 просмотра

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15 марта, 11:23 • 91286 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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Публикуем статью эксперта Игоря Гарбарука, в которой он размышляет над тем, как оказывают отдельные представители бизнеса, в условиях войны

Киев. 8 Марта. УНН.Член “Экономического дискуссионного клуба”, международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук возмущен цинизмом отдельных представителей всемирно известных компаний, которые отказываются от выполнения санкций и наживаются на торговле с Россией, тем самым финансируя войну в Украине.УННприводит текст статьи эксперта.

Пить кофе в теплом офисе, в окна которого не летят крылатые ракеты, и размышлять над тем: сворачивать свой прибыльный бизнес на территории страны агрессора, выполнять международные санкции или нет - это просто, а главное абсолютно безопасно. Наверное именно так думает владелец сети магазинов одежды "Uniqlo" Тадаси Янаи - мультимиллиардер и самый богатый человек Японии.

Обосновывая свое заявление о том что его компания “Fast Retailing” не собирается прекращать свою деятельность в россии он (по информации “Bloomberg News”, со ссылкой на “Nikkei”) заявил, что "одежда является важным элементом повседневной жизни", а также что "россияне также имеют право на жизнь". Цинизм таких заявлений даже не нуждается в комментариях. О том, что украинцы имеют право (!) На то чтобы их не убивали российские танки и самолеты (изготовленные также и за средства в виде налогов перечисленные его компанией в бюджет РФ) миллиардер скорей всего даже не задумывается. Скорее всего он думает лишь о том, что сможет заработать еще больше денег в связи с тем что социально ответственные мировые компании, например такие как испанский ритейлер “Inditex SA” (502 магазина в России, из них 86 это “Zara”), выполняющие международные санкции, закроют свои производственные и торговый объекты и уйдут с рынка РФ. Еще большим цинизмом является заявление его компании “Fast Retailing” о том что она пожертвует 10 миллионов долларов и 200 тысяч предметов одежды Верховному Комиссару ООН по делам беженцев для поддержки беженцев из Украины, которые спасаются от российской агрессии. Наверняка на складах компании накопилось много остатков и нераспроданного хлама и она решила избавиться от него таким образом. Уверен что такое предложение нужно направить по всем известному адресу вместе с "русским кораблем". А относительно величины материальной "благотворительности" в 10 миллионов долларов сообщить этой компании и ее владельцу миллиардеру - что это ровно столько же, сколько перечислила в поддержку ВСУ лишь один настоящий человек - актер Леонардо Ди Каприо!

Иностранным политикам и бизнесменам нужно помнить лишь об одном - закрывая глаза на преступления России и поддерживая ее экономику вы наживаетесь на крови и смерти невинных мирных людей. И эта кровь навечно будет на ваших руках и руках ваших потомков. Этот призыв нужно сегодня адресовать: - и нашим немецким партнерам, которые с одной стороны выражают нам свою поддержку, а с другой канцлер Германии Олаф Шольц выступает с резкой критикой идеи прекращения поставок российской нефти и газа в ближайшее время; - и французским коллегам, чей Президент Эммануэль Макрон выступая в роли активного переговорщика с руководителем страны оккупанта, одновременно с этим, по информации газеты “Le Figaro”, на встрече с генеральными директорами и собственниками крупнейших французских компаний, работающих на российском рынке, призывает их не покидать Россию спешно и ни в коем случае не делать этого, не посоветовавшись с правительством (теперь понятно почему хранит молчание французская компания “Renault” о прекращении своей деятельности на территории РФ, как это сделали ведущие мировые автопроизводители - тем более что правительство Франции является крупнейшим акционером компании =15.01%);

- И американским союзникам, которые на самом высоком уровне оказывают важнейшую поддержку Украинскому Государству, а их финансовые гиганты с Уолл-Стрит такие как “JPMorgan” и “Goldman Sachs” в этот момент не упускают возможности извлечь выгоду из российского вторжения в Украину и разбогатеть скупая российские облигации, одновременно рекомендуя инвесторам воспользоваться ситуацией и увеличить вложения в долговые обязательства, связанные с Россией. На уровне всей страны мы очень благодарны абсолютно всем нашим партнерам за ту помощь которую они сейчас нам оказывают и беспрецедентные санкции. Но, одновременно просим их в этот судьбоносный исторический момент отбросить собственный экономический прагматизм и подсчет возможных финансовых потерь. Запомните - никакие бизнес-интересы не могут быть важнее жизни даже одного человека. Тем более если речь идет о жизни целого Народа великой европейской Страны!

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