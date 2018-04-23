Право на обмеження продажу алкоголю: Порошенко дав "добро" місцевій владі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Місцева влада отримала право обмежувати продаж алкоголю. Відповідний закон, як повідомляється на сайті ВР, підписав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
Так, на сайті ВР зазначено, що закон №3149 "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових" повернуто з підписом від Президента.
У тексі закон зазначено, що органи місцевого самоврядування, а це сільські, селищні та міські ради зможуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений згідно їх рішення час доби.
Натомість у документі зазначено, що на ресторанне господарство обмеження не буде поширюватись.
Чинності закон набуде на наступний день після опублікування.
Раніше цей документ розкритикували в АМКУ, пояснивши, що в такому випадку буде порушений принцип ринкової конкуренції.
Також нагадаємо, що в Європейській Бізнес Асоціації закликали Президента не підписувати законопроект № 3149.