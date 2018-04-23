Право на ограничение продажи алкоголя: Порошенко дал "добро" местной власти
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Местная власть получила право ограничивать продажу алкоголя. Соответствующий закон, как сообщается на сайте ВР, подписал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
Так, на сайте ВР указано, что закон №3149 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых" вернули с подписью от Президента.
В тексте закона указано, что органы местного самоуправления, а это сельские, поселковые и городские советы смогут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования в определенное согласно их решению время суток.
Зато в документе указано, что на ресторанное хозяйство ограничения не будет распространяться.
В силу закон вступит на следующий день после опубликования.
Ранее этот документ раскритиковали в АМКУ, объяснив, что в таком случае будет нарушен принцип рыночной конкуренции.
Также напомним, что в Европейской Бизнес Ассоциации призвали Президента не подписывать законопроект № 3149.