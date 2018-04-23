Право на ограничение продажи алкоголя: Порошенко дал "добро" местной власти

Так, на сайте ВР указано, что закон №3149 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых" вернули с подписью от Президента.

В тексте закона указано, что органы местного самоуправления, а это сельские, поселковые и городские советы смогут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования в определенное согласно их решению время суток.

Зато в документе указано, что на ресторанное хозяйство ограничения не будет распространяться.

В силу закон вступит на следующий день после опубликования.

Ранее этот документ раскритиковали в АМКУ, объяснив, что в таком случае будет нарушен принцип рыночной конкуренции.

Также напомним, что в Европейской Бизнес Ассоциации призвали Президента не подписывать законопроект № 3149.