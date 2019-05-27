Правляча партія перемагає на виборах в Європарламент в Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Правляча в країні партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ) в коаліції з правою партією "Союз демократичних сил" перемагає на виборах в Європарламент. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК Болгарії.
Як заявила ЦВК, на підставі даних обробки 51% протоколів, представлених о 06:00, партія, яку очолює прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, отримала 30,76% голосів виборців, а її основного суперника - Болгарську соціалістичну партію, підтримали 25,32 %.
Третє місце займає "Рух за права і свободи" - 12,78%. Своїх представників до Європарламенту відправляють також партія "ВМРО - Болгарський національний рух" - 8,23% і коаліція "Демократична Болгарія" - 7,2%.
Виборча активність на виборах в ЕП склала 26,22%.
Для участі у виборах до Європарламенту в країні було зареєстровано 318 кандидатів з 13 партій, восьми коаліцій і шести ініціативних комітетів, які висували незалежних кандидатів. Виборчий поріг становив 5,8%. Всього в Європарламент від Болгарії повинні бути обрані 17 депутатів.
Нагадаємо, перше місце на виборах до Європейського парламенту, які пройшли в останні три дні в усіх 28 країнах ЄС, займає блок християнських демократів, який разом з альянсом соціалістів і демократів, а також соціал-демократами зможе зберегти більшість у новому скликанні.