Правящая партия побеждает на выборах в Европарламент в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Правящая в стране партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с правой партией "Союз демократических сил" побеждает на проходивших в воскресенье выборах в Европарламент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК Болгарии.
Как заявила ЦИК, на основании данных обработки 51% протоколов, представленных в 06:00, партия, которую возглавляет премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, получила 30,76% голосов избирателей, а ее основного соперника - Болгарскую социалистическую партию, поддержали 25,32%.
Третье место занимает "Движение за права и свободы" - 12,78%. Своих представителей в Европарламент отправляют также партия "ВМРО - Болгарское национальное движение" - 8,23% и коалиция "Демократическая Болгария" - 7,2%.
Избирательная активность на выборах в ЕП составила 26,22%.
Для участия в выборах в Европарламент в стране были зарегистрированы 318 кандидатов из 13 партий, восьми коалиций и шести инициативных комитетов, которые выдвигали независимых кандидатов. Избирательный порог составил 5,8%. Всего в Европарламент от Болгарии должны быть избраны 17 депутатов.
Напомним, первое место на выборах в Европейский парламент, которые прошли в последние три дня во всех 28 странах ЕС, занимает блок христианских демократов, который вместе с альянсом социалистов и демократов, а также социал-демократами сможет сохранить большинство в новом созыве.