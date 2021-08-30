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Правки зроблені, правок більше немає: у Раді розповіли, на якому етапі президентський законопроект про олігархів

Правки зроблені, правок більше немає: у Раді розповіли, на якому етапі президентський законопроект про олігархів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У вересні очікується ухвалення закону про олігархів. Про це УНН заявив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

За його словами, до законопроекту на сьогодні подано 1324 правки.

"Як тільки почнеться пленарна сесія, комітет розгляне правки і дасть свої рекомендації: врахувати або відхилити. Далі законопроект будемо передавати на голосування в сесійну залу", - уточнив він.

Правки будуть розглядати оперативно, додав нардеп.

"Сподіваюся, що у вересні ми ухвалимо закон", - підкреслив Веніславський.

Відзначимо, що за прогнозами експертів, до списку олігархів можуть потрапити Ігор Коломойський, Віктор Пінчук, Рінат Ахметов і Андрій Веревський. У кожного з них є значний вплив на парламент, де представлені їхні групи депутатів.

Наприклад, Андрія Веревського пов'язують з депутатською групою "Довіра", хоча в самій групі це спростовують і запевняють, що в очі його ніколи не бачили.

Разом з тим, Андрій Веревський, найімовірніше, потрапляє до списку олігархів, оскільки відповідає критеріям олігарха за версією законопроекту Президента Володимира Зеленського. Так, Веревський має значний вплив на політичне життя, його компанія "Кернел", за раніше озвученими оцінками АМКУ, має монопольне становище на ринку соняшникової олії (яка в Україні коштує удвічі дорожче, ніж у Польщі), а його активи в рази перевищують 80 млн євро.

Чи зможуть врятувати Веревського від токсичного статусу "олігарха" правки - невідомо. У самій депгрупі "Довіра" не пригадують, які правки подавали до законопроекту.

"Ми не займаємося "правковим спамом", ми більш практична група, яка голосує за соціальну справедливість, підвищення пенсій, зарплат. Були ухвалені два наших законопроекти з пільг на електромобілі, тому що ми - за збереження екології в Україні", - говорить нардеп від "Довіри" Микола Люшняк.

Його колега з депгрупи Павло Бакинець зазначає, що правок до законопроекту про олігархів і так подано достатньо.

"Немає остаточної версії законопроекту. Пройдено лише перше читання. Тому висновки робити рано. Я думаю, що правок подано достатньо, і терміни подачі вичерпані. Тобто, наразі подано всі правки, які будуть розглядатися", - сказав нардеп.

Роберт Горват теж не пригадує, щоб правив президентський законопроект про олігархів.

"Особисто я займався електромобілями останній сесійний тиждень і вам не можу відповісти. Моя позиція, що податки повинні платити всі однаково", - зазначив він.

До слова

Попри соціальну орієнтованість діяльності депгрупи "Довіра", українці змушені переплачувати за соняшникову олію, до виробництва якої має безпосередній стосунок Андрій Веревський. Його компанія "Кернел" - один з найбільших в Україні виробників і експортерів олії. Але українцям продає олію за експортними цінами, на кшталт формули "Роттердам+", коли видобуте в Україні вугілля збували в самій Україні за ціною, яка включала індекси цін у портах Північно-Західної Європи.

Цей факт мало приховують у Веревського, заявляючи, що своє становище вони забезпечують завдяки відсутності конкуренції на ринку і високим світовим цінам.

"Попри значну волатильність, світові ціни на соняшникову олію в 2020 ФР були вище, ніж рік тому, що позитивно вплинуло на прибуток українських фермерів і переробників. А з огляду на рекордний урожай насіння соняшнику в Україні в 16,5 млн тонн у поєднанні з незначним зростанням потужностей з переробки, конкуренція між переробниками насіння олійних знизилася, що дозволило "Кернел" забезпечити високу рентабельність за EBITDA обсягом 100 доларів на тонну проданої соняшникової олії", - вказує засновник "Кернел" Андрій Веревський.

Вжиті урядом заходи поки не допомагають. Нарада в Мінекономіки з виробниками олії завершилася не зниження, а підвищенням цін. Наприклад, олія Веревського "Стожар" стала коштувати 75 грн за пляшку (870 мл) проти 63 грн на початку серпня.

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