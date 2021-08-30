Правки сделаны, правок больше нет: в Раде рассказали, на каком этапе президентский законопроект об олигархах

По его словам, к законопроекту на сегодняшний день подано 1324 правки.

“Как только начнется пленарная сессия, комитет рассмотрит правки и даст свои рекомендации: учесть или отклонить. Далее законопроект будем передавать на голосование в сессионный зал”, — уточнил он.

Правки будут рассматривать оперативно, добавил нардеп.

“Надеюсь, что в сентябре мы примем закон”, — подчеркнул Вениславский.

Отметим, что по прогнозам экспертов, в список олигархов могут попасть Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Ринат Ахметов и Андрей Веревский. У каждого из них есть значительное влияние на парламент, где представлены их группы депутатов.

Например, Андрея Веревского связывают с депутатской группой “Доверие”, хотя в самой группе это опровергают и уверяют, что в глаза его никогда не видели.

Вместе с тем, Андрей Веревский, вероятнее всего, попадает в список олигархов, поскольку соответствует критериям олигарха по версии законопроекта Президента Владимира Зеленского. Так, Веревский имеет значительное влияние на политическую жизнь, его компания “Кернел”, по ранее озвученным оценкам АМКУ, имеет монопольное положение на рынке подсолнечного масла (которое в Украине стоит в два раза дороже, чем в Польше), а его активы в разы превышают 80 млн евро.

Смогут ли спасти Веревского от токсичного статуса “олигарха” правки — неизвестно. В самой депгруппе “Доверие” не припоминают, какие правки подавали к законопроекту.

“Мы не занимаемся "правочным спамом“, мы более практичная группа, которая голосует за социальную справедливость, повышение пенсий, зарплат. Были приняты два наших законопроекта по льготам на электромобили, потому что мы за сохранение экологии в Украине”, — говорит нардеп от “Доверия” Николай Люшняк.

Его коллега с депгруппы Павел Бакинец отмечает, что правок к законопроекту об олигархах и так подано достаточно.

“Нет окончательной версии законопроекта. Пройдено только первое чтение. Поэтому выводы делать рано. Я думаю, что правок подано достаточно, и сроки подачи исчерпаны. То есть на данный момент поданы все правки, которые будут рассматриваться”, — сказал нардеп.

Роберт Горват тоже не припоминает, чтоб правил президентский законопроект об олигархах.

“Лично я занимался электромобилями последнюю сессионную неделю и вам не могу ответить. Моя позиция, что налоги должны платить все одинаково вне зависимости”, — отметил он.

К слову

Несмотря на социальную ориентированность деятельности депгруппы “Доверие”, украинцы вынуждены переплачивать за подсолнечное масло, к производству которого имеет непосредственное отношение Андрей Веревский. Его компания “Кернел” - крупнейший в Украине производитель и экспортер масла. Но украинцам продает масло по экспортным ценам, вроде формулы “Роттердам+”, когда добытый в Украине уголь сбывали в самой Украине по цене, которая включала индексы цен в портах Северо-Западной Европы.

Этот факт мало скрывают у Веревского, заявляя, что свое состояние они обеспечивают благодаря отсутствию конкуренции на рынке и высоким мировым ценам.

“Несмотря на значительную волатильность, мировые цены на подсолнечное масло в 2020 ФГ были выше, чем год назад, что положительно повлияло на прибыль украинских фермеров и переработчиков. А учитывая рекордный урожай семян подсолнечника в Украине в 16,5 млн тонн в сочетании с незначительным ростом мощностей по переработке, конкуренция между переработчиками масличных семян снизилась, что позволило "Кернел“ обеспечить высокую рентабельность по EBITDA в размере 100 долларов на тонну проданного подсолнечного масла”, — указывает основатель “Кернел” Андрей Веревский.

Принятые правительством меры пока не помогают. Совещание в Минэкономики с производителями масла закончилось не понижением, а повышением цен. Например, масло Веревского “Стожар” стало стоить 75 грн за бутылку (870 мл) против 63 грн в начале августа.