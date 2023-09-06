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Правила прийому пробіотиків: новонародженим, дітям, дорослим

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Існує безліч показників, при яких рекомендується використання пробіотиків. Передусім це вірусні та бактеріальні інфекції, які вразили травну систему. Але пробіотичні засоби проявляють свою ефективність лише при дотриманні певних правил прийому. Тому варто розглянути основні схеми пробіотикотерапії.

Вживання пробіотиків у дорослому віці

Передусім варто звернутися до спеціаліста для визначення виду пробіотика, дози, тривалості курсу терапії. У багатьох випадках підходить Ентерол порошок, хоча дорослим частіше рекомендують цей препарат по 1-2 капсули декілька разів на добу. Додатково варто звернути увагу на наступні рекомендації:

● Покращити результати від пробіотикотерапії можна шляхом дотримання дієти, вживання в їжу більше клітковини, яка потрібна для розвитку мікрофлори кишківника.
● Паралельне застосування антибіотиків потрібно узгодити з лікарем, тому що не всі пробіотики можуть витримати їх дію.
● Під час використання пробіотиків іноді можуть виникнути побічні реакції (нудота, блювання, висипи на шкірі), про які необхідно повідомити лікарю.

Залежно від стану організму пробіотики можуть прийматися постійно або з профілактичною метою. При цьому варто відзначити, що нерегулярне або безконтрольне використання ліків приводить у кращому випадку до відсутності результатів, а в гіршому - до погіршення самопочуття.

Вживання пробіотиків у дитячому віці

Дітям дошкільного та шкільного віку корисно застосовувати пробіотичні засоби, особливо при високому ризику дисбактеріозу. Правильне застосування корисних бактерій дозволить укріпити імунітет, ліквідувати токсини під час тривалого захворювання чи оптимізувати кислотно-лужний баланс.

Щоб застосовувати пробіотик для пацієнтів дитячого віку, він має бути не тільки корисним, а й безпечним. Саме таким засобом є Ентерол®. Більше інформації шукайте про Ентерол на enterol.ua. Якщо виникла необхідність у використанні дріжджоподібних сахароміцетів, які входять до складу Ентеролу®, тоді дітям препарат зазвичай дають у порошку, який розводять у воді кімнатної температури, але не вище 50°С. Згідно з інструкцією, застосовуємо дитині до 6-ти років по одному пакетику декілька 1-2 рази на добу. А старшим дітям частіше, але перед застосування у будь-якому випадку необхідно ознайомитися з інструкцією.

Важливо пам'ятати, що пробіотики - живі бактерії, тому їх не слід вживати з гарячою їжею чи розводити окропом. Також дуже кислі напої можуть погіршити якісний склад пробіотичного засобу, так само як і кислі овочі чи фрукти. Це варто враховувати при вживанні корисних бактерій під час їжі.

Як правильно давати пробіотики немовлятам

Новонароджені й діти грудного віку дуже чутливі до різних кишкових захворювань, особливо при змішаному типі годування, введенні прикорму, після прививки від ротавірусу та після активної гри у пісочниці. Усе через те, що існує доволі високий ризик розвитку діареї з подальшим зневодненням. Саме тому при наявності ознак дисбактеріозу педіатри часто рекомендують пробіотики, зокрема Ентерол®, який може застосовуватись у всіх вікових групах.

У випадку з новонародженими можливий прийом засобу у вигляді порошку декілька разів на добу. Для цього вміст пакета розводять перед застосуванням, як і у випадку з дорослими чи старшими дітьми, у воді або молоці кімнатної температури.

Якщо все робити правильно з дотриманням лікарських рекомендацій, терапія чи профілактика будуть доволі ефективними в короткий проміжок часу.

Лікуйтесь правильно та обережно після консультації з лікарем!

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