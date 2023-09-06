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Правила приема пробиотиков: новорожденным, детям, взрослым

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Существует множество показаний, при которых рекомендуется использование пробиотиков. В первую очередь это вирусные и бактериальные инфекции, поразившие пищеварительную систему. Но пробиотические средства проявляют свою эффективность только при соблюдении определенных правил приема. Поэтому следует рассмотреть основные схемы пробиотикотерапии.

Употребление пробиотиков во взрослом возрасте

В первую очередь следует обратиться к специалисту для определения вида пробиотика, дозы, продолжительности курса терапии. Во многих случаях подходит Энтерол порошок, хотя взрослым чаще рекомендуют этот препарат по 1-2 капсулы несколько раз в сутки. Дополнительно следует обратить внимание на следующие рекомендации:

• Улучшить результаты от пробиотикотерапии можно путем соблюдения диеты, употребления в пищу больше клетчатки, необходимой для развития микрофлоры кишечника.
• Параллельное применение антибиотиков следует согласовать с врачом, так как не все пробиотики могут выдержать их действие.
• При использовании пробиотиков иногда могут возникнуть побочные реакции (тошнота, рвота, сыпь на коже), о которых необходимо сообщить врачу.

В зависимости от состояния организма пробиотики могут приниматься постоянно или в профилактических целях. При этом следует отметить, что нерегулярное или бесконтрольное использование лекарства приводит в лучшем случае к отсутствию результатов, а в худшем - к ухудшению самочувствия.

Употребление пробиотиков в детском возрасте

Детям дошкольного и школьного возраста полезно использовать пробиотические средства, особенно при высоком риске дисбактериоза. Правильное применение полезных бактерий позволит укрепить иммунитет, ликвидировать токсины при длительном заболевании или оптимизировать кислотно-щелочной баланс.

Чтобы применять пробиотик для пациентов младенческого возраста, он должен быть не только полезным, но и безопасным. Именно таким средством является Энтерол. Больше информации ищите об Энтерол на enterol.ua. Если возникла необходимость в использовании дрожжеподобных сахаромицетов, входящих в состав Энтерола, детям препарат обычно дают в порошке, который разводят в воде комнатной температуры, но не выше 50°С. Согласно инструкции, даем ребенку до 6-ти лет по одному пакетику 1-2 раза в сутки. А старшим детям чаще, но перед применением в любом случае необходимо ознакомиться с инструкцией.

Важно помнить, что пробиотики живые бактерии, поэтому их не следует употреблять с горячей пищей или разводить кипятком. Также очень кислые напитки могут ухудшить качественный состав пробиотического средства, равно как и кислые овощи или фрукты. Это следует учитывать при употреблении полезных бактерий во время еды.

Как правильно давать пробиотики младенцам

Новорожденные и дети грудного возраста очень чувствительны к разным кишечным заболеваниям, особенно при смешанном типе кормления, введении прикорма, после прививки от ротавируса и после активной игры в песочнице. Все из-за того, что существует достаточно высокий риск развития диареи с последующим обезвоживанием. Именно поэтому при наличии признаков дисбактериоза педиатры часто рекомендуют пробиотики, в частности Энтерол, который может применяться во всех возрастных группах.

В случае новорожденных возможен прием средства в виде порошка несколько раз в сутки. Для этого содержимое пакета разводят перед применением, как и в случае взрослых или старших детей, в воде или молоке комнатной температуры.

Если все делать правильно с соблюдением лекарственных рекомендаций, терапия или профилактика будут достаточно эффективны в короткий промежуток времени.

Лечитесь правильно и осторожно после консультации с врачом!

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