Працівницю поліції у нетверезому стані за рулем авто затримали в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Діюча працівниця Головного управління Нацполіції у Закарпатській області керувала автівкою у нетверезому стані в Ужгороді. Про це проінформували в управлінні Патрульної поліції міст Ужгород та Мукачево, повідомляє УНН.
Сьогодні під час нічного патрулювання екіпаж ужгородських патрульних помітив автомобіль Chevrolet Aveo, водій якого порушив ПДР.
За кермом іномарки знаходилась жінка. Під час спілкування полісмени помітили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Підозри патрульних підтвердилися, коли під час освідування в обласному наркодиспансері результат Драгера виявився позитивним і склав 1,71 проміле.
Поліцейські склали на громадянку протокол за керування в нетверезому стані та винесли постанову за порушення ПДР. Як з’ясувалось, жінка є діючим працівником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.