Працівницю поліції у нетверезому стані за рулем авто затримали в Ужгороді

Сьогодні під час нічного патрулювання екіпаж ужгородських патрульних помітив автомобіль Chevrolet Aveo, водій якого порушив ПДР.

За кермом іномарки знаходилась жінка. Під час спілкування полісмени помітили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Підозри патрульних підтвердилися, коли під час освідування в обласному наркодиспансері результат Драгера виявився позитивним і склав 1,71 проміле.

Поліцейські склали на громадянку протокол за керування в нетверезому стані та винесли постанову за порушення ПДР. Як з’ясувалось, жінка є діючим працівником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.