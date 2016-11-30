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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Сотрудницу полиции в нетрезвом состоянии за рулем авто задержали в Ужгороде

Киев • УНН

 • 8143 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Действующая сотрудница Главного управления Нацполиции в Закарпатской области управляла автомобилем в нетрезвом состоянии в Ужгороде. Об этом проинформировали в управлении патрульной полиции городов Ужгород и Мукачево, сообщает УНН.

Сотрудницу полиции в нетрезвом состоянии за рулем авто задержали в Ужгороде

Сегодня во время ночного патрулирования экипаж ужгородских патрульных заметил автомобиль Chevrolet Aveo, водитель которого нарушил ПДД.

За рулем иномарки находилась женщина. Во время общения полицейские заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Подозрения патрульных подтвердились, когда во время освидетельствования в областном наркодиспансере результат Драгера оказался положительным и составил 1,71 промилле.

Полицейские составили на гражданку протокол за управление в нетрезвом состоянии и вынесли постановление за нарушение ПДД. Как выяснилось, женщина является действующим сотрудником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

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