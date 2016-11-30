Сотрудницу полиции в нетрезвом состоянии за рулем авто задержали в Ужгороде

Сегодня во время ночного патрулирования экипаж ужгородских патрульных заметил автомобиль Chevrolet Aveo, водитель которого нарушил ПДД.

За рулем иномарки находилась женщина. Во время общения полицейские заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Подозрения патрульных подтвердились, когда во время освидетельствования в областном наркодиспансере результат Драгера оказался положительным и составил 1,71 промилле.

Полицейские составили на гражданку протокол за управление в нетрезвом состоянии и вынесли постановление за нарушение ПДД. Как выяснилось, женщина является действующим сотрудником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.