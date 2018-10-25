Шахраям з Пенсійного фонду на Донеччині суд збільшив суми застав

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прокуратура домоглась збільшення сум застави для учасників злочинної схеми з вимагання коштів у переселенців за оформлення пенсій. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

“Апеляційний суд задовольнив скарги прокурора та виніс ухвали, якими розмір застави для організатора злочинної схеми збільшено до 200 прожиткових мінімумів (352 400 грн), а для посадовця УПФУ — до 80 мінімумів (147 280 грн)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, група осіб на чолі з 31-річною організаторкою — мешканкою Слов’янська, перебуваючи у містах Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут та Покровськ, використовуючи ситуацію з нарахуванням та отриманням громадянами, які фактично мешкають на тимчасово не підконтрольній території України, пенсійних виплат, заволоділа шахрайським шляхом коштами громадян у сумі понад 300 тисяч гривень.

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17 вересня суд заарештував підозрювану у шахрайстві. 19 вересня правоохоронці затримали на черговій спробі одержати неправомірну вигоду чотирьох учасників вказаної злочинної схеми. Серед затриманих — двоє посадовців Управління Бахмутського Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Під час обшуків у них вилучено понад 50 тисяч грн та понад 10 тисяч доларів США. Встановлено, що зловмисники таким чином “заробляли” по декілька десятків тисяч гривень щоденно, отримуючи з кожного громадянина від 5500 до 10500 гривень.

23 вересня Краматорський міський суд особі, яка організувала вказану схему, та начальнику одного з відділів Бахмутсько-Лиманського Об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (35 240 грн) для кожного.

Не погодившись з даним рішенням, прокуратура оскаржила дані ухвали суду у апеляційній інстанції.

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