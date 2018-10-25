Мошенникам из Пенсионного фонда в Донецкой области суд увеличил суммы залогов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Прокуратура добилась увеличения сумм залога для участников преступной схемы по вымогательству средств у переселенцев за оформление пенсий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“Апелляционный суд удовлетворил жалобы прокурора и вынес решения, которым размер залога для организатора преступной схемы увеличен до 200 прожиточных минимумов (352 400 грн), а для чиновника УПФУ — до 80 минимумов (147 280 грн)”, — говорится в сообщении.
Напомним, группа лиц во главе с 31-летней организатором — жительницей Славянска, находясь в городах Славянск, Краматорск, Бахмут и Покровск, используя ситуацию с начислением и получением гражданами, которые фактически проживают на временно подконтрольной территории Украины, пенсионных выплат, завладела мошенническим путем средствами граждан в сумме более 300 тысяч гривен.
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17 сентября суд арестовал подозреваемую в мошенничестве. 19 сентября правоохранители задержали на очередной попытке получить неправомерную выгоду четырех участников указанной преступной схемы. Среди задержанных — двое должностных лиц Управления Бахмутского Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Во время обысков у них изъято более 50 тысяч грн и более 10 тысяч долларов США. Установлено, что злоумышленники таким образом “зарабатывали” по несколько десятков тысяч гривен ежедневно, получая с каждого гражданина от 5500 до 10500 гривен.
23 сентября Краматорский городской суд лицу, которое организовало указанную схему, и начальнику одного из отделов Бахмутско-Лиманского Объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области избрало меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (35 240 грн) для каждого.
Не согласившись с данным решением, прокуратура обжаловала данные решения суда в апелляционной инстанции.