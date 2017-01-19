Працівників прокуратури Запорізької області затримали за збут наркотиків - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Правоохоронці затримали працівників прокуратури Запорізької області за збут і споживання наркотиків. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Генеральна інспекція разом з департаментом економіки ГПУ затримали збутчика і споживача наркотиків, якими були працівники місцевої прокуратури Запорізької області. Пару років за ґратами допоможе усвідомити неможливість поєднувати ведення кримінального провадження і наркотичних „доріжок“”, — написав Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, прокуратура Луганської області повідомила про підозру контрабандисту, який намагався незаконно переправити наркотичні засоби через кордон України.