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Работников прокуратуры Запорожской области задержали за сбыт наркотиков - Ю.Луценко

Работников прокуратуры Запорожской области задержали за сбыт наркотиков - Ю.Луценко

Киев • УНН

 • 9970 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Правоохранители задержали работников прокуратуры Запорожской области за сбыт и потребление наркотиков. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Генеральная инспекция вместе с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой помогут осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек"", - написал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, прокуратура Луганской области сообщила о подозрении контрабандисту, который пытался незаконно переправить наркотические средства через границу Украины.

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