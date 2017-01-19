Работников прокуратуры Запорожской области задержали за сбыт наркотиков - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Правоохранители задержали работников прокуратуры Запорожской области за сбыт и потребление наркотиков. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Генеральная инспекция вместе с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой помогут осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек"", - написал Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, прокуратура Луганской области сообщила о подозрении контрабандисту, который пытался незаконно переправить наркотические средства через границу Украины.