Работников прокуратуры Запорожской области задержали за сбыт наркотиков - Ю.Луценко

"Генеральная инспекция вместе с департаментом экономики ГПУ задержали сбытчика и потребителя наркотиков, которыми были работники местной прокуратуры Запорожской области. Пару лет за решеткой помогут осознать невозможность совмещать ведение уголовного производства и наркотических "дорожек"", - написал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, прокуратура Луганской области сообщила о подозрении контрабандисту, который пытался незаконно переправить наркотические средства через границу Украины.