Працівників Херсонської міськради евакуювали через повідомлення про замінування

"Сьогодні о 10:38 у чергову частину Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшло повідомлення зі служби з надзвичайних ситуацій, що їм на електрону адресу надійшов лист про закладену вибухівку у будівлі Херсонського міськвиконкому" - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють спеціалісти усіх екстрених служб, проводиться евакуація працівників міськвиконкому, людей відводять на безпечну відстань. Спеціалісти-вибухотехніки та кінологи обстежують будівлю. Поліція забезпечує публічний порядок та безпеку.

Нагадаємо, з початку року до поліції надійшло майже 600 повідомлень про мінування об’єктів.