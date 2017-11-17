Работников Херсонского горсовета эвакуировали из-за сообщения о заминировании

"Сегодня в 10:38 в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Херсонской области поступило сообщение из службы по чрезвычайным ситуациям, что им на электронный адрес пришло письмо о заложенной взрывчатке в здании Херсонского горисполкома", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты всех экстренных служб, проводится эвакуация работников горисполкома, людей отводят на безопасное расстояние. Специалисты-взрывотехники и кинологи обследуют здание. Полиция обеспечивает общественный порядок и безопасность.

Напомним, с начала года в полицию поступило почти 600 сообщений о минировании объектов.