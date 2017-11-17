Работников Херсонского горсовета эвакуировали из-за сообщения о заминировании

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 28688 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 48547 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 57586 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 61600 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 54129 просмотра

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Киев  •  УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Полиция проверяет сообщение о заминировании здания Херсонского городского совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Херсонской области.

"Сегодня в 10:38 в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Херсонской области поступило сообщение из службы по чрезвычайным ситуациям, что им на электронный адрес пришло письмо о заложенной взрывчатке в здании Херсонского горисполкома", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты всех экстренных служб, проводится эвакуация работников горисполкома, людей отводят на безопасное расстояние. Специалисты-взрывотехники и кинологи обследуют здание. Полиция обеспечивает общественный порядок и безопасность.

Напомним, с начала года в полицию поступило почти 600 сообщений о минировании объектов.

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