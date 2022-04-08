На Харківщині працівники РЕМ підірвались на міні: є поранені

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“Надзвичайна подія трапилася 8 квітня на околиці Дергачів. Бригада енергетиків направлялася на усунення аварійного пошкодження в електромережі. За попередніми даними, службовий пікап на грунтовій дорозі наїхав на міну. Внаслідок вибуху два працівника Дергачівського РЕМ отримали поранення, їх доставили до лікарні. Від автівки залишилася купа заліза”, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що з початку війни фахівці “Харківобленерго” щодня працюють в зоні бойових дій, неодноразово потрапляючи під обстріли. Незважаючи на ризик для життя, енергетики тримають електричні мережі в робочому стані, від яких заживлені лікарні, об'єкти критичної інфраструктури та житлові райони.

Додамо

Як інформував УНН, після повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України понад 82 тисячі квадратних кілометрів держави потенційно заміновані рашистами.