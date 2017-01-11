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Працівники НБУ уникають відповідальності за незаконне закриття банків – експерт

Працівники НБУ уникають відповідальності за незаконне закриття банків – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. На сьогоднішній день жоден працівник Національного банку України не покараний за незаконне закриття вітчизняних банків. Про це в коментарі УНН повідомив експерт з економічних питань Олександр Охріменко.

“Скільки вже було випадків, коли навіть суд постановляв, що банки були закриті незаконно, але ніхто з працівників Національного банку не ніс за це покарання. Хоча в європейських країнах всі, хто прийняв незаконне рішення щодо банків, однозначно звільняються з роботи і мають відповідне обов’язкове покарання”, — зазначив він.

На думку експерта, НБУ варто позбавити можливості оцінювати ділову репутацію банкірів, оскільки в більшості випадків саме НБУ через своїх кураторів має безпосереднє відношення до доведення банків до банкрутства.

“НБУ контролює банки і таке інше, але те, що стосується ділової репутації, то він не має права сюди втручатися. Бо держслужбовці можуть зловживати свої становищем.

Якщо вже так робити, як пропонує Нацбанк, то тоді потрібно, щоб він звільняв і кураторів банку. Тому що повинна бути паритетна відповідальність. А в нас виходить, що той, хто працює у банку винний, а працівник НБУ не винний, а так не буває”, — наголосив О.Охріменко.

Нагадаємо, в травні 2016 року Нацбанк визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення. При цьому, як виявилося, підставою для визнання банку неплатоспроможним стало виконання постанов самого НБУ.

Правова експертиза засвідчила, що банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним неправомірно.

Як раніше повідомляли ЗМІ, деякі банки відстояли в суді своє право на існування (“Київська Русь”, “Союз”, “Преміум”, “Капітал”, “Укрінбанк”, “Фінансова ініціатива”, “Велес” і ін). Вкладники цих банків отримали можливість повернути свої вклади, в тому числі і в випадках, коли Фонд гарантування відмовляв їм компенсувати.

Українські Національні Новини

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