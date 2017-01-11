Работники НБУ избегают ответственности за незаконное закрытие банков - эксперт

"Сколько уже было случаев, когда даже суд постановлял, что банки были закрыты незаконно, но никто из сотрудников Национального банка не нес за это наказание. Хотя в европейских странах все, кто принял незаконное решение в отношении банков, однозначно увольняются с работы и имеют соответствующее обязательное наказание", - отметил он.

По мнению эксперта, НБУ стоит лишить возможности оценивать деловую репутацию банкиров, поскольку в большинстве случаев именно НБУ через своих кураторов имеет непосредственное отношение к доведению банков до банкротства.

"НБУ контролирует банки и т.д., но то, что касается деловой репутации, то он не имеет права сюда вмешиваться. Потому что госслужащие могут злоупотреблять свои положением.

Если так делать, как предлагает Нацбанк, то тогда нужно, чтобы он увольнял и кураторов банка. Потому что должна быть паритетная ответственность. А у нас получается, что тот, кто работает в банке виноват, а работник НБУ не виноват, а так не бывает", - отметил А.Охрименко.

Напомним, в мае 2016 г. Нацбанк признал банк "Михайловский" неплатежеспособным, хотя еще в конце апреля официально сообщал, что банк выполняет план финансового оздоровления. При этом, как оказалось, основанием для признания банка неплатежеспособным стало исполнение постановлений самого НБУ.

Правовая экспертиза показала, что банк "Михайловский" признали неплатежеспособным неправомерно.

Как ранее сообщали СМИ, некоторые банки отстояли в суде свое право на существование ("Киевская Русь", "Союз", "Премиум", "Капитал", "Укринбанк", "Финансовая инициатива", "Велес" и др). Вкладчики этих банков получили возможность вернуть свои вклады, в том числе и в случаях, когда Фонд гарантирования отказывал им компенсировать.