Працівники “Київміськбуду” отримали відзнаки Президента та нагороди від міської влади
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Працівникам Холдингової компанії “Київміськбуд” вручили відзнаки від Президента України, КМДА, Київського міського голови та особливі нагороди від президента компанії. Про це УНН повідомили у прес-службі “Київміськбуду”.
Нагороди отримали 17 працівників “Київміськбуду”. У наказі значиться, що відзнаки приурочені до 25 річниці незалежності України за значні особисті заслуги людей у становленні Держави, утвердженні суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадську-політичну діяльність, сумлінне і бездоганне служіння народу України.
Відзнакою Президента України — ювілейною медаллю “25 років незалежності України” нагороджено директора Департаменту організації будівництва та експлуатації Олега Регіду та виконроба ТОВ “Ягуар” Сергія Васильєва.
Почесною грамотою КМДА відзначені провідний фахівець кошторисно-договірного відділу ТОВ “Укрбуд Інвест” Галина Локоцька та фахівець Департаменту технічного забезпечення та комплектації будівництва “Київміськбуду” Людмила Попова.
Подяку Київського міського голови отримали начальник автоколони ТОВ “Автобудкомплекс К” Віталій Гусак, головний інженер проекту ТОВ “Консенсус ТМ” Олександр Куклін, директор ПП “Гаратн-Енерго М” Євген Науменко, водії “Київміськбуду” Павло Приколота та Василь Шинкаренко.
За сумлінну працю, високий професіоналізм та значні трудові досягнення відзнакою Голови правління ПАТ “ХК “Київміськбуд” — нагрудним знаком “Слави” нагороджено начальника дільниці ТОВ “Ягур” Богдана Гнатенка.
Ще ряд співробітників отримали подяку голови правління холдингу.