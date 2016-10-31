Работники "Киевгорстроя" получили награды Президента и награды от городской власти

Награды получили 17 работников "Киевгорстроя". В приказе значится, что отличия приурочены к 25 годовщине независимости Украины за значительные личные заслуги людей в становлении государства, утверждении суверенитета и укреплении международного авторитета, весомый вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие, активную общественно-политическую деятельность, добросовестное и безупречное служение народу Украины.

Отличия Президента Украины - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины" награжден директор Департамента организации строительства и эксплуатации Олег Регида и прораб ООО "Ягуар" Сергей Васильев.

Почетной грамотой КГГА отмечены ведущий специалист сметно-договорного отдела ООО "Укрбуд Инвест" Галина Локоцкая и специалист Департамента технического обеспечения и комплектации строительства "Киевгорстроя" Людмила Попова.

Благодарность Киевского городского головы получили начальник автоколонны ООО "Автобудкомплекс К" Виталий Гусак, главный инженер проекта ООО "Консенсус ТМ" Александр Куклин, директор ЧП "Гаратн-Энерго М" Евгений Науменко, водители "Киевгорстроя" Павел Приколота и Василий Шинкаренко.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и значительные трудовые достижения отличием председателя правления ПАО "ХК" Киевгорстрой "- нагрудным знаком "Славынагражден начальник участка ООО "Ягур" Богдана Гнатенко.

Еще ряд сотрудников получили благодарность председателя правления холдинга.