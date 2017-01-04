Працівники British Aiways оголосили про страйк

Профспілка відхилила у цей день пропозицію авіакомпанії щодо врегулювання тарифної суперечки. Між тим у British Aiways повідомили, що попіклуються про те, щоб усі пасажири у ці дні дісталися літаками авіакомпанії до аеропортів призначення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тисяча британських працівників влаштували напередодні Різдва страйк

Тарифна суперечка стосується 4500 співробітників авіакомпанії, які працюють у ній з 2010 року. Вони заявляють, що виконують свої функції на гірших умовах, ніж інші співробітники авіакомпанії.

Профспілка закидає British Airways занизькі зарплати стюардес та бортпровідників, які повинні працювати ще деінде, аби прожити. Авіакомпанія натомість заявляє, що остання її пропозиція щодо рівня заробітних плат відповідає середньому рівню у сфері пасажирських авіаперевезень.

Нагадаємо, що працівники British Airways мали намір страйкувати під час різдвяних свят, однак незадовго до них профспілка відмовилась від страйку з метою вивчення пропозицій авіакомпанії.

Нагадаємо, пілоти авіакомпанії Lufthansa оголосили дату початку нових страйків після провалу переговорів про зарплату.