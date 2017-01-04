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Работники British Aiways объявили о забастовке

Работники British Aiways объявили о забастовке

Киев • УНН

 • 7870 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Профсоюз Unite Union во вторник, 3 января, предупредил о том, что 10 и 11 января будут бастовать 2700 стюардесс и бортпроводников британской авиакомпании British Aiways, передает УНН со ссылкой на DW.

Профсоюз отклонил в этот день предложение авиакомпании по урегулированию тарифной споры. Между тем в British Aiways сообщили, что позаботятся о том, чтобы все пассажиры в эти дни достались самолетами авиакомпании в аэропорты назначения.

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Тарифный спор касается 4500 сотрудников авиакомпании, которые работают в ней с 2010 года. Они заявляют, что выполняют свои функции на худших условиях, чем другие сотрудники авиакомпании.

Профсоюз обвиняет British Airways в слишком низких зарплатах стюардесс и бортпроводников, которые должны работать еще где-нибудь, чтобы прожить. Авиакомпания же заявляет, что последнее ее предложение по уровню заработных плат соответствует среднему уровню в сфере пассажирских авиаперевозок.

Напомним, что работники British Airways намерены бастовать во время рождественских праздников, однако незадолго до них профсоюз отказался от забастовки с целью изучения предложений авиакомпании.

Напомним, пилоты авиакомпании Lufthansa объявили дату начала новых забастовок после провала переговоров о зарплате.

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