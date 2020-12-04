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Працівника СБУ викрили на вимаганні грошей у складі злочинного угрупування

Працівника СБУ викрили на вимаганні грошей у складі злочинного угрупування

Київ • УНН

 • 12151 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Чинний працівник СБУ організував злочинне угрупування, яке займалося вимаганням із застосуванням насильства. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає УНН.

“У травні 2019 року, знаючи, що у одній із лісосмуг Харкова знаходиться так звана „закладка“, 6 членів групи влаштували засідку. Коли ж до вказаного місця підійшов громадянин і забрав речовину, його почали бити. Погрожуючи фізичною розправою та кримінальною відповідальність вимагали 100 000 грн. Через те, що вказаної суми потерпілий не мав, наступного дня його відвезли до нотаріуса, де засвідчили фіктивний договір позики на 100 000 грн”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, по відпрацьованій схемі члени групи вдруге влаштували засідку. У чергової жертви вимагали 3 000 доларів, потерпілий вирішив виконати незаконні вимоги і сплатив 57 тис. грн.

“Працівник СБУ підозрюється у вимаганні чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років”, — інформують в ДБР.

Додамо, що за даними Служби безпеки України, вимаганням грошей займався оперуповноважений одного з відділів Управління СБУ в Харківській області.

Як повідомляв УНН, у Києві групі поліцейських повідомили про підозру через незаконне утримування чоловіка та вимагання відкупу у 10 тисяч доларів.

Українські Національні Новини

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