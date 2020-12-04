Работника СБУ разоблачили в вымогательстве денег в составе преступной группировки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Действующий сотрудник СБУ организовал преступную группировку, которая занималась вымогательством с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
“В мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая „закладка“, 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственности требовали 100 000 грн. Из-за того, что указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где был подписан фиктивный договор займа на 100 000 грн”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, по отработанной схеме члены группировки второй раз устроили засаду. У очередной жертвы требовали 3000 долларов, потерпевший решил выполнить незаконные требования и заплатил 57 тыс. грн.
“Работник СБУ подозревается в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет”, — информируют в ГБР.
Добавим, что по данным Службы безопасности Украины, вымогательством денег занимался оперуполномоченный одного из отделов Управления СБУ в Харьковской области.
Как сообщал УНН, в Киеве группе полицейских сообщили о подозрении из-за незаконного удержания мужчины и вымогательства откупа в 10 000 долларов.