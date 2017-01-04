Працівника митниці аеропорту “Київ” затримали за хабарництво

Встановлено, що посадовець налагодив незаконний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від цивільних осіб, які перетинають державний кордон України в зоні діяльності міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни)“, за не створення штучних перешкод під час митного огляду їхнього багажу.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання хабара у розмірі 500 євро від громадянина України.

Наразі тривають слідчі дії. У житловому приміщенні затриманого та службових кабінетах відділу митного оформлення митного поста “Аеропорт” Київ" (Жуляни)" Київської міської митниці Державної фіскальної служби України проводяться обшуки.

Відносно посадовця на даний час готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади, а також проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.