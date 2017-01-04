Працівника митниці аеропорту “Київ” затримали за хабарництво

ukru
28 березня, 20:29 • 35748 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 97699 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 125222 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 131544 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 227894 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 168785 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 188867 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172780 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164956 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 351550 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
85 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

28 березня, 17:53 • 35717 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 53670 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 63800 перегляди
Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

28 березня, 18:39 • 38335 перегляди
Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

28 березня, 18:47 • 37320 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 227894 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 351550 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 369152 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 285520 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358778 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 53670 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72100 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84031 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168280 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170837 перегляди
Актуальне
Працівника митниці аеропорту “Київ” затримали за хабарництво

Працівника митниці аеропорту “Київ” затримали за хабарництво

Київ • УНН

 • 8238 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Правоохоронці затримали під час одержання неправомірної вигоди інспектора відділу митного оформлення митного поста “Аеропорт” Київ" (Жуляни)" Київської міської митниці Державної фіскальної служби України. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Встановлено, що посадовець налагодив незаконний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від цивільних осіб, які перетинають державний кордон України в зоні діяльності міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни)“, за не створення штучних перешкод під час митного огляду їхнього багажу.

Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання хабара у розмірі 500 євро від громадянина України.

Наразі тривають слідчі дії. У житловому приміщенні затриманого та службових кабінетах відділу митного оформлення митного поста “Аеропорт” Київ" (Жуляни)" Київської міської митниці Державної фіскальної служби України проводяться обшуки.

Відносно посадовця на даний час готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади, а також проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,852.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,895.90