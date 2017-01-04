Работника таможни аэропорта "Киев" задержали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Правоохранители задержали во время получения неправомерной выгоды инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Аэропорт" Киев "(Жуляны)" Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.
Установлено, что чиновник наладил незаконный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от гражданских лиц, пересекающих государственную границу Украины в зоне деятельности международного аэропорта "Киев" (Жуляны)", за не создание искусственных препятствий во время таможенного досмотра их багажа.
Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки в размере 500 евро от гражданина Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия. В жилом помещении задержанного и служебных кабинетах отдела таможенного оформления таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны)" Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины проводятся обыски.
Относительно должностного лица в настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности, а также проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.