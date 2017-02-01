Працівника банку затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Працівника банку викрито на одержанні 40 тис. грн неправомірної вигоди на Волині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Правоохоронці сьогодні викрили на вимаганні неправомірної вигоди у сумі 40 тис. грн уповноваженого працівника однієї з банківських установ.
Службовець вимагав таку "подяку" від клієнта банку за вжиття заходів для закриття кредитного договору без фактичного погашення заборгованості та не ініціювання питання про стягнення пені.
Затримано його у момент отримання неправомірної вигоди.
Інформацію про подію внесено до ЄСРС за ч.4 ст.368-3 (вимагання і одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди) КК України.
У разі доведення вини працівнику банку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.