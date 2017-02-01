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Працівника банку затримали за хабарництво

Працівника банку затримали за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Працівника банку викрито на одержанні 40 тис. грн неправомірної вигоди на Волині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Правоохоронці сьогодні викрили на вимаганні неправомірної вигоди у сумі 40 тис. грн уповноваженого працівника однієї з банківських установ.

Службовець вимагав таку "подяку" від клієнта банку за вжиття заходів для закриття кредитного договору без фактичного погашення заборгованості та не ініціювання питання про стягнення пені.

Затримано його у момент отримання неправомірної вигоди.

Інформацію про подію внесено до ЄСРС за ч.4 ст.368-3 (вимагання і одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди) КК України.

У разі доведення вини працівнику банку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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