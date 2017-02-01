Работника банка задержали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Работника банка разоблачили в получении 40 тыс. грн неправомерной выгоды в Волынской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Правоохранители сегодня уличили в вымогательстве неправомерной выгоды в сумме 40 тыс. грн уполномоченного работника одного из банковских учреждений.
Служащий требовал такую "благодарность" от клиента банка за принятие мер для закрытия кредитного договора без фактического погашения задолженности и при отсутствии инициирования вопроса о взыскании пени.
Задержали его в момент получения неправомерной выгоды.
Информацию о происшествии внесли в ЕСРС по ч.4 ст.368-3 (вымогательство и получение должностным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды) УК Украины.
В случае доказательства вины работнику банка грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.