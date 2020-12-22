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Працівник взяв покататися чужий Lexus з автосервісу і розбив його

Київ • УНН

 • 9960 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Поліцейські Харківщини викрили співробітника автосервісу у заволодінні автівкою Lexus RX 300 клієнтки. Під час руху нетверезий чоловік не впорався з керуванням та злетів з траси у лісосмугу. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції області.

Працівник взяв покататися чужий Lexus з автосервісу і розбив його

Повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем Lexus RX 300 надійшло до Липецького відділення поліції 21 грудня.

Поліцейські з'ясували, що 21-річна дівчина залишила свій автомобіль Lexus RX 300 на станції технічного обслуговування у селі Циркуни для проведення ремонтних робіт.

"37-річний співробітник автосервісу, перебуваючи напідпитку, вирішив заволодіти транспортним засобом. Під час руху по кільцевій дорозі поблизу екопарку чоловік не впорався з керуванням та злетів з траси у лісосмугу. Правопорушник з численними травмами був доставлений до лікарні у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Рівненщині на СТО виявили гранатомет, гранати, бурштин та викрадений Range Rover.

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